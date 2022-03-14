В Подпорожье ранил гостью ножом во время застолья

В Подпорожском районе Ленобласти задержан 69-летний мужчина, подозреваемый в покушении на убийство.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Как полагает следствие, 13 марта в Подпорожье подозреваемый, находясь у себя в квартире, в ходе конфликта со своей 47-летней знакомой, после совместного распития спиртных напитков с целью убийства нанес удар ножом в живот потерпевшей. Преступление не было доведено до конца по независящим от нападавшего обстоятельствам, поскольку потерпевшей была своевременно оказана медицинская помощь, сообщили в СУ СК по региону.

В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что неделю назад мужчину 1989 года рождения госпитализировали с ранением головы, шеи и груди, проникающим ранением грудной клетки в тяжелом состоянии. Инцидент произошел в ходе распития спиртных напитков.