На Думской мужчина одним ударом отправил петербуржца в реанимацию

Полиция Петербурга проводит проверку по факту драки на Думской улице, после которой в больницу забрали мужчину.

Как сообщает городской главк МВД, накануне ближе к 22 часам вечера очевидцы заметили у дома №1-3 по Думской улице окровавленного мужчину, лежащего на земле без сознания, после чего вызвали полицию и скорую помощь.

Первой к месту происшествия прибыла бригада скорой помощи. Медики забрали мужчину на вид 35 лет в больницу, где ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Пострадавший в крайне тяжелом состоянии.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что у потерпевшего на улице возник конфликт с неизвестным мужчиной. Злоумышленник ударил мужчину кулаком в лицо, из-за чего он упал и ударился головой об землю.

Нападавшего разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мужчина не заметил поезда и погиб прямо в районе станции «Обухово».