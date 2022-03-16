Мужчина задушил и сжег пенсионера в Парголово ради 180 тысяч рублей

Мужчина задушил и сжег пенсионера в Парголово ради 180 тысяч рублей
Расследование уголовного дела продолжается. Фото: ГСУ СК по Петербургу

В Следственном комитете рассказали подробности убийства пенсионера в Парголово.

Преступление произошло 5 марта в квартире на Приозерском шоссе. Как считает следствие, 31-летний задержанный во время ссоры ремнем задушил своего 69-летнего знакомого, а после взял его телефон и перевел себе на счет 180 тысяч рублей. Чтобы скрыть следы убийства, он устроил пожар в квартире и скрылся. Об этом сообщили в ГСУ СК по Петербургу.

Причастного к убийство установили и задержали в кратчайшие сроки. Мужчине предъявили обвинение, в ближайшее время он будет арестован.

Расследование продолжается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сгоревший в квартире в Парголово пенсионер был задушен перед пожаром. Подозреваемого задержали 15 марта в подсобном помещении торгового центра на Ленинградской дороге, дом 22, в Юнтолово.

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