Человек погиб в пожаре в жилом доме на Орджоникидзе

Пожар случился в доме на улице Орджоникидзе. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

Пожар случился в доме на улице Орджоникидзе. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

В Московском районе Петербурга произошел смертельный пожар. Огонь охватил двухкомнатную квартиру, один человек погиб.

Возгорание случилось в среду, 16 марта, по адресу: улица Орджоникидзе, дом 13. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 15:20. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в комнате площадью 21 квадратный метр обгорела обстановка на площади 3 кв. метра.

В 15:20 пожар ликвидировали. К ликвидации огня привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 14 человек личного состава.

В результате пожара погиб один человек. Другие подробности выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще один смертельный пожар случился сегодня на улице Тамбасова. Огонь охватил четырехкомнатную квартиру.