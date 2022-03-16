Человек погиб в пожаре в жилом доме на Орджоникидзе

В Московском районе Петербурга произошел смертельный пожар. Огонь охватил двухкомнатную квартиру, один человек погиб.
Возгорание случилось в среду, 16 марта, по адресу: улица Орджоникидзе, дом 13. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 15:20. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в комнате площадью 21 квадратный метр обгорела обстановка на площади 3 кв. метра.
В 15:20 пожар ликвидировали. К ликвидации огня привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 14 человек личного состава.
В результате пожара погиб один человек. Другие подробности выясняются.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще один смертельный пожар случился сегодня на улице Тамбасова. Огонь охватил четырехкомнатную квартиру.