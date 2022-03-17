Мужчина, сломавший возлюбленной плечо в салоне автомобиля, задержан на Бестужевской

Мужчина, сломавший возлюбленной плечо в салоне автомобиля, задержан на Бестужевской
Мужчина избил сожительницу прямо в машине. Фото: pixabay.com

В Петербурге сожитель сломал женщине плечевую кость еще в январе 2022 года.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все произошло еще в конце января этого года. Самостоятельно в травпункт обратилась 37-летняя неработающая гражданка. Врачи диагностировали у нее закрытый перелом правой плечевой кости со смещением. Женщине оказали помощь, а затем отпустили домой.

2 марта выяснилось, что причиненный вред здоровью потерпевшей расценивается как тяжкий. Было возбуждено уголовное дело.

16 марта, днем, у дома №59 по улице Бестужевской был задержан подозреваемый. Им оказался неработающий 38 летний россиянин. 22 января он мог избить избранницу в салоне автомобиля на съезде с Шафировского проспекта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге мигрант-газосварщик избил до полусмерти мужчину около станции метро.

избиение красногвардейкий район новости СПб происшествие


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
«Сосед дерется с неизвестным, который ранил его ножом»: в ...
ФАС начала проверки цепочек поставок сахара в России
Китай сообщил, что выступает против санкций США в отношении России
«Порш Каен» влетел в автоледи на «Мазде» с лоптуным ...
Минпромторг заверил россиян, что средства бытовой химии не исчезнут с полок ...
Газель, задевшая припаркованный грузовик на Софийской, убила мужчину и ...
Мужчина, сломавший возлюбленной плечо в салоне автомобиля, задержан на ...
По трассе М-11 за год проехали более 6 млн абонентов МегаФона