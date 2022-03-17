В Петроградском районе на крыше загоревшегося доходного дома Матушевского найден труп

В Петроградском районе на крыше загоревшегося доходного дома Матушевского найден труп
В Петроградском районе на крыше загоревшегося доходного дома Матушевского найден труп. Фото: "Яндекс.Карты"

В Петроградском районе Санкт-Петербурга спасатели устраняют пожар, разбушевавшейся на крыше доходного дома Антона Матушевского. На настоящий момент уже обнаружен один погибший.

Как сообщает «78.ru», на крыше загоревшегося доходного дома имени Антона Матушевского обнаружен труп. Возгорание произошло около 19:10 по московскому времени. Уточняется, что в последние годы здание не эксплуатировалось.

По данным пресс-службы МЧС России по городу, пожар разбушевался по адресу Пионерская улица, дом 61.

Отмечается, что в четырехэтажном, неэксплуатируемом здании размером 10х30 метров загорелась кровля на площади 40 квадратных метров.

Пожар удалось локализовать в 19:39. Ликвидировали возгорание в 19:47 пожар ликвидирован.

На месте работали 6 единиц техники от МЧС и 30 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что около 18 часов в Московском районе загорелось двухэтажное здание на Ленинском проспекте.

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