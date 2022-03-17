На Ленинском проспекте густой черный дом окутал загоревшуюся кровлю двухэтажного здания

На Ленинском проспекте густой черный дом окутал загоревшуюся кровлю двухэтажного здания
На Ленинском проспекте густой черный дом окутал загоревшуюся кровлю двухэтажного здания. Фото: "Яндекс.Карты"

В Московском районе загорелось двухэтажное здание на Ленинском проспекте.

Изначально о возгорании сообщили очевидцы в социальных сетях, которые предоставили снимки черного дыма, устремляющегося в небо с крыши здания на Ленинском проспекте, 148 в Московском районе. На момент 18:18 отмечалось, что по крыше ходят люди, пожарных машин пока нет, но скорая помощь уже стоит.

Позже в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу информировали, что сообщение о возгорании поступило в экстренные службы около 18:05 в четверг, 17 марта.

По прибытию на место стало известно, что пожар произошел в двухэтажном, неэксплуатируемом здании размером 35х25 метров. Огонь успел распространиться на площади 30 квадратных метров кровли.

Пожар удалось локализовать в 18:27. На месте работают 4 единицы техники от МЧС и 20 человек личного состава.

Пожар ликвидировали в 18:43.

Сведения о пострадавших пока не поступали. Как сообщает «78.ru» с кровли горящего здания был эвакуирован один рабочий. После осмотра медиками мужчина был отпущен. Остальные рабочие вышли самостоятельно.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 16 марта в Московском районе Петербурга произошел смертельный пожар. Огонь охватил двухкомнатную квартиру, один человек погиб.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу ленинский проспект московский район новости СПб пожар


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Иммунолог перечислил нетипичные симптомы коронавируса
Россиянам рассказали о повышении цен на товары для домашних животных до 10%
В Совфеде допустили повышение пенсий и соцвыплат до уровня инфляции
В Петроградском районе на крыше загоревшегося доходного дома Матушевского ...
В Теплосети предупредили, когда в пяти районах Петербурга будет отключена ...
В Ленобласти смягчили коронавирусные ограничения в сфере спорта и детских лагерей
Владимир Путин заявил, что российскому бизнесу в Крыму будет оказана поддержка
На Ленинском проспекте густой черный дом окутал загоревшуюся кровлю ...