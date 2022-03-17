На Ленинском проспекте густой черный дом окутал загоревшуюся кровлю двухэтажного здания

В Московском районе загорелось двухэтажное здание на Ленинском проспекте.

Изначально о возгорании сообщили очевидцы в социальных сетях, которые предоставили снимки черного дыма, устремляющегося в небо с крыши здания на Ленинском проспекте, 148 в Московском районе. На момент 18:18 отмечалось, что по крыше ходят люди, пожарных машин пока нет, но скорая помощь уже стоит.

Позже в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу информировали, что сообщение о возгорании поступило в экстренные службы около 18:05 в четверг, 17 марта.

По прибытию на место стало известно, что пожар произошел в двухэтажном, неэксплуатируемом здании размером 35х25 метров. Огонь успел распространиться на площади 30 квадратных метров кровли.

Пожар удалось локализовать в 18:27. На месте работают 4 единицы техники от МЧС и 20 человек личного состава.

Пожар ликвидировали в 18:43.

Сведения о пострадавших пока не поступали. Как сообщает «78.ru» с кровли горящего здания был эвакуирован один рабочий. После осмотра медиками мужчина был отпущен. Остальные рабочие вышли самостоятельно.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 16 марта в Московском районе Петербурга произошел смертельный пожар. Огонь охватил двухкомнатную квартиру, один человек погиб.