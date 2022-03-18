Воров автозапчастей с каршерингов в Петербурге задержали

Автомастера и одного из похитителей задержали, третьего отпустили под подписку о невыезде. Фото: ГУ МВД по Петербургу

Автомастера и одного из похитителей задержали, третьего отпустили под подписку о невыезде. Фото: ГУ МВД по Петербургу

В Петербурге полиция задержала злоумышленников, похищавших запчасти каршеринговых автомобилей.

Как сообщает пресс-служба городского главка МВД, неделю назад в полицию обратился представитель каршеринговой компании. Он сообщил, что в машинах «Рено» и «Киа» пропал химический элемент в катализаторах, необходимых для переработки выхлопных газов в автомобилей. Пропажу элементов вскоре обнаружили еще в 19 машинах. Общий ущерб превысил 2,5 миллиона рублей.

По подозрению в краже полиция задержала троих мужчин: 49-летнего работника автомастерской из Петербурга и двоих мигрантов 37 и 47 лет. Выяснилось,что они похищали запчасть в период с 11 по 13 марта.

Мужчины арендовали машину, а после приезжали к автомастеру на СТО, чтобы похитить активное вещество из катализатора. Следующие клиенты выявляли ошибку неисправности двигателя и сообщали об этом в техподдержку.

Возбуждены уголовные дела о краже. Автомастера и одного из похитителей задержали, третьего отпустили под подписку о невыезде.

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