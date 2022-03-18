Ждет ли россиян дефицит косметологического ботокса и филлеров: мнение эксперта

Что касается филлеров и ботокса для уколов красоты, то эти средства поставлять больше не будут. Фото: Pixabay

Что касается филлеров и ботокса для уколов красоты, то эти средства поставлять больше не будут. Фото: Pixabay

Эксперт в сфере красоты прокомментировал прекращение поставок препаратов компании Abbvie в Россию. По его мнению, освободившуюся нишу на рынке может занять другая косметологическая продукция для инъекций, пишут РИА Новости.

Как сообщалось ранее, Abbvie планирует продолжить снабжать россиян ботоксом, используемым в лечебных целях. Данный препарат необходим для лечения различных патологий, в том числе урологических и неврологических. Что касается филлеров и ботокса для уколов красоты, то эти средства компания поставлять больше не будет.

Доля продукции Allergan, входящей в состав американской Abbvie, была весьма существенной на российском рынке. Такое решение корпорации вызвало обеспокоенность у клиентов салонов, применяющих препараты в косметических целях.

Директор компании-участника Инфраструктурного центра НТИ HealthNet «Век Пром» Антон Аксенов не считает, что озвученное решение компании может служить поводом для паники. Уход одного участника с рынка не повлечет за собой глобальных последствий.

По словам Аксенова, есть другие производители, которые выпускают и ботулотоксин, и филлеры, способные заменить препараты Abbvie. Вместо американского ботокса можно использовать «Диспорт» — его производитель еще об уходе не объявлял.

Также хорошо зарекомендовало себя применение косметического средства «Релатокс». Чтобы заполнить нишу, принадлежавшую ботоксу американской фирмы, не придется даже обращаться к китайским товарам, добавил эксперт. А филлеры, по его словам, можно получать от других поставщиков, из Европы.

В свою очередь наши препараты Аксенова считает вполне перспективными. Некоторые из них уже получили признание врачей, так как они обладают высокой эффективностью и не так дорого стоят, как зарубежные.