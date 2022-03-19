Петербуржец все лето развращал 12-летнюю девочку

О связи подростка с неизвестным узнал отец школьницы.

Папа 12-летней девочки обратился к правоохранительным органам, рассказав о запретной связи своего ребенка, передают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

37-летний обеспокоенный отец в пятницу, 18 марта, явился к стражам порядка Невского района Петербурга, чтобы заявить о случившемся с его дочерью.

По его словам, с июня по сентябрь 2021 года прошлого года некий человек не раз совершал половое сношение с его маленькой дочерью. Неизвестно, где девочка 2009 года рождения встречалась с развратником.

Отмечается, что она переписывалась с ним в социальных сетях. К слову, подросток росла в полноценной и благополучной семье. На учете в ОДН не состояла.

Возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что отца задержали за сексуальное насилие над 14-летней дочерью.