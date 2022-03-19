Девочка на самокате, сбитая пьяным водителем на Планерной, попала в больницу

В полиции сообщили, что пострадавшая в ДТП с пьяным водителем в Приморском районе девочка госпитализирована в больницу.

Как сообщает пресс-служба городского главка МВД, пятилетняя девочка, которую сбил пьяный водитель на внедорожнике на Планерной улице, госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

Авария произошла в субботу около 17:45 на тротуаре вдоль Планерной улицы от Шуваловского проспекта в сторону Глухарской улицы. Водитель Land Rover Freelander вылетел на пешеходную зону и сбил пятилетнюю девочку, которая ехала на самокате. Рядом с ней были родители.

22-летний водитель был в состоянии алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования он отказался. Его доставили в полицию для привлечения к ответственности.

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