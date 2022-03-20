Один человек погиб при пожаре в «трешке» на улице Костюшко

Один человек погиб при пожаре в &#171;трешке&#187; на улице Костюшко
Пожар случился на улице Костюшко. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

В Московском районе Петербурга произошел смертельный пожар. Огонь охватил трехкомнатную квартиру.

Возгорание случилось в воскресенье, 20 марта, по адресу: улица Костюшко, дом 64. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 4:54. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в комнате площадью 12 квадратных метров горела обстановка на площади 3 «квадратов».

Огонь удалось потушить. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 12 человек личного состава.

«На пожаре погиб мужчина», — говорится в сообщении.

Подробности случившегося устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что человек погиб в пожаре в жилом доме на Орджоникидзе. К ликвидации огня привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 14 человек личного состава.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

Новости партнеров
«Правитель создаст мощное славянское государство»: предсказание Ванги об отношениях России и Украины начало сбываться
«Правитель создаст мощное славянское государство»: предсказание Ванги об отношениях России и Украины начало сбываться
Шоу
Шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" закрывается
Театр
Театр "Современник" прокомментировал желание Ахеджаковой покинуть Россию
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
Ещё на Gazeta.SPb
В РЖД сообщили о приостановке контракта с Siemens на «Сапсаны»
Ревнивец облил кислотой экс-возлюбленную с парнем в Домодедово и был задержан
Врачи больницы имени Семашко собрали для беженцев несколько тонн помощи
Фура и КАМаз раздавили легковушку с водителем на КАД
Госдума отменила НДФЛ с процентов по вкладам россиян
«Алмаз-Антей» не может получить миллиард долларов за экспортные поставки
В Петербурге снесли более 43 точек незаконной торговли за неделю
Названо число окончательно потерянных Россией из-за санкций самолетов