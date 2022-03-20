Один человек погиб при пожаре в «трешке» на улице Костюшко

В Московском районе Петербурга произошел смертельный пожар. Огонь охватил трехкомнатную квартиру.

Возгорание случилось в воскресенье, 20 марта, по адресу: улица Костюшко, дом 64. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 4:54. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в комнате площадью 12 квадратных метров горела обстановка на площади 3 «квадратов».

Огонь удалось потушить. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 12 человек личного состава.

«На пожаре погиб мужчина», — говорится в сообщении.

Подробности случившегося устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что человек погиб в пожаре в жилом доме на Орджоникидзе. К ликвидации огня привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 14 человек личного состава.