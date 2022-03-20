Работник петербургского автосервиса угнал оставленную на ремонт иномарку и был задержан

Сотрудники полиции задержали работника петербургского автосервиса, который угнал автомобиль оставленный на ремонт.

О пропаже авто стало известно 13 марта. Около 20:30 в автосервисе, расположенном в доме 2 по улице Попова, обнаружили отсутствие автомобиля «Форд Фокус». Машину объявили в розыск.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, стражи порядка установили, что иномаркой завладел 34-летней работник автосервиса. Правоохранители предположили, что машина находится в поселке Рощино в Ленобласти.

Легковушку нашли по Садовой улице в Рощино 17 марта. На следующий день полицейские задержали самого угонщика. При проверке выяснилось, что злоумышленник судим и ему установлен запрет на въезд в Россию.

Уголовное дело возбудили по факту кражи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в центре Петербурга ночью задержали автоугонщика, который успел проехать на чужой иномарке всего пару метров. По факту покушения на угон автомобиля без цели хищения возбуждено уголовное дело.