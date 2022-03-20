Пьяный педагог избил медика скорой помощи, пытавшегося ему помочь в Петербурге

Пьяный педагог избил медика скорой помощи, пытавшегося ему помочь в Петербурге
Фельдшер пытался помочь мужчине, но получил удар в грудь. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Мастер-педагог одного из благотворительных центров Петербурга стал фигурантом уголовного дела. Мужчина набросился на медицинского работника, который пытался оказать ему помощь.

Инцидент произошел субботним утром, 19 марта, на улице Восстания. Как сообщил 78.ru, у входа в магазин лежал молодой мужчина лет тридцати. Прибывшие на вызов прохожих медики хотели осмотреть мужчину, как вдруг он очнулся и бросился на одного из фельдшеров.

Впоследствии выяснилось, что врач получил закрытую травму груди и ушиб грудной клетки. Агрессора отпустили под подписку о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по статье о побоях.

Ранее Gzeta.SPb.ru сообщала, что сбивший пятилетнюю девочку на самокате пьяный водитель отказался от медосвидетельствования. Мужчину доставили в полицию для разбирательства и привлечения к ответственности. Девочка осталась жив, в состоянии средней степени тяжести е госпитализировали в больницу.

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