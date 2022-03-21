Петербургский школьник попал в реанимацию после выпитого в ТРК алкоголя

В Выборгском районе Петербурга госпитализировали несовершеннолетнего мальчика. Школьника увезли в пьяном виде из торгово-развлекательного комплекса города.

Инцидент произошел 20 марта. Вечером правоохранителям поступило сообщение о госпитализации ученика 8 класса, проживающего на проспекте Просвещения.

Как стало известно Gzeta.SPb.ru, у подростка диагностировали токсическое действие алкоголя. В тяжелом состоянии его пометили в отделение реанимации.

Родители мальчика в разводе, он проживает с матерью. Семья на учете не состоит.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gzeta.SPb.ru сообщала, что школьницу госпитализировали с отравлением алкоголем после ночи на Думской. У школьницы диагностировали токсическое действие алкоголя, она находилась в тяжелом состоянии.