Петербургский школьник попал в реанимацию после выпитого в ТРК алкоголя

Петербургский школьник попал в реанимацию после выпитого в ТРК алкоголя
Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

В Выборгском районе Петербурга госпитализировали несовершеннолетнего мальчика. Школьника увезли в пьяном виде из торгово-развлекательного комплекса города.

Инцидент произошел 20 марта. Вечером правоохранителям поступило сообщение о госпитализации ученика 8 класса, проживающего на проспекте Просвещения.

Как стало известно Gzeta.SPb.ru, у подростка диагностировали токсическое действие алкоголя. В тяжелом состоянии его пометили в отделение реанимации.

Родители мальчика в разводе, он проживает с матерью. Семья на учете не состоит.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gzeta.SPb.ru сообщала, что школьницу госпитализировали с отравлением алкоголем после ночи на Думской. У школьницы диагностировали токсическое действие алкоголя, она находилась в тяжелом состоянии.

алкоголь госпитализация новости СПб


 

Новости партнеров
Шоу
Шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" закрывается
Знатоки «Что? Где? Когда?» начали покидать телеигру: причиной ухода интеллектуалов стала политика
Знатоки «Что? Где? Когда?» начали покидать телеигру: причиной ухода интеллектуалов стала политика
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
Театр
Театр "Современник" прокомментировал желание Ахеджаковой покинуть Россию
Ещё на Gazeta.SPb
В РЖД сообщили о приостановке контракта с Siemens на «Сапсаны»
Ревнивец облил кислотой экс-возлюбленную с парнем в Домодедово и был задержан
Врачи больницы имени Семашко собрали для беженцев несколько тонн помощи
Фура и КАМаз раздавили легковушку с водителем на КАД
Госдума отменила НДФЛ с процентов по вкладам россиян
«Алмаз-Антей» не может получить миллиард долларов за экспортные поставки
В Петербурге снесли более 43 точек незаконной торговли за неделю
Названо число окончательно потерянных Россией из-за санкций самолетов