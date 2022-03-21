Завод на Ямале запустит производство российской «Кока-колы»

Российский завод «Арктическая вода» начнет производство отечественной «Кока-колы».
Как сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), предприятие приступило к разработке новых вкусов газировки. В ассортименте появится лимонад со вкусами «Кока-кола», «Тархун», «Байкал» и «Крем-сода».
Гендиректор «Арктической воды» Сергей Кара отметил, что антироссийские санкции открывают новые возможности. Производство уже почувствовало на себе разницу в валюте от поставщиков и небольшой дефицит импортных составляющих.
«Но поставщики уже начали налаживать новые логистические цепочки, и цены откатываются назад. Крупные зарубежные компании уходят с рынка, наша задача — максимально быстро занять освободившиеся ниши», — подчеркнул Кара.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Мишустин заявил, что россияне должны иметь доступ к привычным товарам несмотря на санкции.