В Невском районе неизвестный ограбил магазин инструментов на один млн рублей

В Невском районе неизвестный ограбил магазин инструментов на один млн рублей
Неустановленный человек украл инструменты. Фото: Pixabay

В Невском районе Петербурга неизвестный ограбил магазин инструментов.

Как стало gazeta.spb.ru, 18 марта неизвестный, повредив межэтажное перекрытие между подвальным помещением и полом магазина «Инструменты», расположенного на первом этаже д. 60 по проспекту Обуховской Обороны, украл 74 единицы инструментов на общую сумму 1 040 058 рублей, после чего скрылся с места происшествия.

В полицию обратился заместитель директора магазина. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что количество случаев интернет-мошенничества традиционно возрастает перед праздничными днями. Эксперты предупредили россиян о подозрительной рассылке промокодов накануне 23 февраля и 8 марта.

кража магазин невский район


 

Новости партнеров
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
Бородина покинула Россию вместе с дочками: «Вы не имеете никакого права за меня принимать решения»
Бородина покинула Россию вместе с дочками: «Вы не имеете никакого права за меня принимать решения»
Ещё на Gazeta.SPb
МВД России отменяет плановые проверки бизнеса в стране
Обратно за парту: россияне поддержали идею запрета таксистам-иностранцам ...
«Ничего личного»: Александр Дрозденко предупредил об увольнении ...
Беглов заявил, что в Петербурге особое внимание уделяют запасам продуктов питания
Смольный: трем предприятиям Петербурга дадут льготные займы на развитие ...
В Петербурге повышаются тарифы на проезд по ЗСД
Toyota и Nissan решили возобновить производство в России в конце марте
Россиян предупредили об изменении квитанций ЖКХ