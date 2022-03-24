В Невском районе неизвестный ограбил магазин инструментов на один млн рублей

В Невском районе Петербурга неизвестный ограбил магазин инструментов.

Как стало gazeta.spb.ru, 18 марта неизвестный, повредив межэтажное перекрытие между подвальным помещением и полом магазина «Инструменты», расположенного на первом этаже д. 60 по проспекту Обуховской Обороны, украл 74 единицы инструментов на общую сумму 1 040 058 рублей, после чего скрылся с места происшествия.

В полицию обратился заместитель директора магазина. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что количество случаев интернет-мошенничества традиционно возрастает перед праздничными днями. Эксперты предупредили россиян о подозрительной рассылке промокодов накануне 23 февраля и 8 марта.