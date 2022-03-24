Подозреваемый в квартирном грабеже на Бассейной улице в Петербурге задержан

Подозреваемый в квартирном грабеже на Бассейной улице в Петербурге задержан
Съемную квартиру на Бассейной ограбили. Фото: "Яндекс панорамы"

Мужчина звал на помощь, находясь на балконе, пока преступник «чистил» его квартиру.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, фигурантом уголовного дела стал 38-летний неработающий петербуржец, решивший подзаработать.

Несколько дней назад стражам порядка сообщили о том, что с балкона квартиры дома №61 по улице Бассейной на помощь зовет мужчина.

Оперативники выяснили, что преступник ограничил в передвижении по съемной квартире 33-летнего жителя Новгородской области.

Злоумышленник угрожал потерпевшему, применил физическую силу и похитил 1 тысячу долларов США, 15 тысяч рублей, телефон «Айфон 12», две шубы, документы и скрылся с места происшествия. Общая сумма ущерба составила более 982 тыс. рублей. Было заведено уголовное дело по статье «Грабеж».

Злодея удалось задержать. Похищенное частично изъято.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге трое грабителей силой отобрали у мужчины 1,5 млн рублей.

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