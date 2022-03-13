В Петербурге трое грабителей силой отобрали у мужчины 1,5 млн рублей

Все произошло в съемной квартире.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 7 марта, уже после полуночи, трое мужчин в медицинских масках проникли в квартиру 22-летнего заявителя по Кушелевской дороге, 6/1.

Применив физическую силу, у мужчины отобрали 200 тыс. рублей и банковскую карточку. Вскоре со счета сняли еще 1 млн 300 тыс. рублей. С места происшествия грабители скрылись. Сумма ущерба составила 1,5 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

11 марта, днем, у дома 14 по улице Фаворского был задержан один из подозреваемых. Им оказался 28-летний мужчина. Он мог с малознакомыми ему людьми решиться на данное преступление. Полиция ищет остальных соучастников.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожском районе обокрали дом. Были похищены ремни, сабля, часы и 7,5 тыс. долларов.