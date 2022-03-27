«Легкий ветерок» повалил светофор на проезжую часть на юге Петербурга

&#171;Легкий ветерок&#187; повалил светофор на проезжую часть на юге Петербурга
Светофор упал на проезжую часть в Кировском районе. Фото: Pixabay

К счастью, ни ехавшие мимо автомобили, ни пешеходы не пострадали при «полете» оптического устройства.

Об этом сообщается в субботу, 26 марта, в социальной сети «Вконтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Светофор «прилег» прямо на землю в Кировском районе Петербурга. Сильный ветер уложил его прямо на перекрестке улицы Генерала Симоняка и проспекта Ветеранов.

По словам очевидцев происходящего, лежачий столб расположился на одной из двух полос дороги и мешал дорожному движению.

Всему виной, вероятнее всего, разбушевавшаяся в городе стихия.

«Ветерок», — написал один из пользователей Сети.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителей Петербурга предупредили об ухудшении погодных условий. Скорость ветра может достигать 15 метров в секунду.

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