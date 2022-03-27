Ночью в Ломоносовском районе вспыхнул частный дом

В ночь на 27 марта в Ломоносовском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 00:12 мск.

В ДНП Южные Дачи горел частный дом на площади 30 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону.

На месте происшествия работали дежурные смены 57 пожарно-спасательной части и 134 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники.

Справиться с огнем удалось в 01:17 мск. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще один смертельный пожар случился сегодня на улице Тамбасова. Огонь охватил четырехкомнатную квартиру.