Мужчина устроил стрельбу из аэрозольного пистолета в петербургском метро

Сотрудники полиции Василеостровского района Петербурга задержали мужчину, стрелявшего из аэрозольного пистолета в метро

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, 24 марта в полицию поступило заявление от мужчины о том, что неизвестный вестибюле станции метро «Василеостровская» три раза выстрелил из неустановленного предмета, после чего с места происшествия скрылся.

В этот же день сотрудниками полиции у дома 32 по Среднему проспекту В.О. по подозрению задержали 41-летнего неработающего местного жителя, оказалось, что он стрелял из аэрозольного пистолета «Удар».

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).

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