Мужчина устроил стрельбу из аэрозольного пистолета в петербургском метро

Мужчина устроил стрельбу из аэрозольного пистолета в петербургском метро
Станция метро Василеостровская. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сотрудники полиции Василеостровского района Петербурга задержали мужчину, стрелявшего из аэрозольного пистолета в метро

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, 24 марта в полицию поступило заявление от мужчины о том, что неизвестный вестибюле станции метро «Василеостровская» три раза выстрелил из неустановленного предмета, после чего с места происшествия скрылся.

В этот же день сотрудниками полиции у дома 32 по Среднему проспекту В.О. по подозрению задержали 41-летнего неработающего местного жителя, оказалось, что он стрелял из аэрозольного пистолета «Удар».

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пожилую женщину из Санкт-Петербурга на протяжении двух с половиной лет переводила деньги мошенникам, которые обещали ей государственную компенсацию. В общей сложности она сделала десять переводов.

метро стрельба хулиганство


 

Новости партнеров
Глава Еврокомиссии: европейцы заплатят цену за меры против России
Глава Еврокомиссии: европейцы заплатят цену за меры против России
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
Театр
Театр "Современник" прокомментировал желание Ахеджаковой покинуть Россию
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
Ещё на Gazeta.SPb
На МКС стартовал эксперимент по выращиванию кристаллов белка COVID
В Ленобласти ожидаются морозы до -15 градусов 28 марта
Мужчина приземлился на капот авто, выпав из окна дома на Просвещения
Россиян начнут информировать о дополнительной пенсии
Рабочая неделя начнется в Петербурге с -5 градусов и снега
Россиянам рассказали, почему не следует снимать защитную маску
В Ленобласти раскрыли полумиллионную кражу
Мужчина устроил стрельбу из аэрозольного пистолета в петербургском метро