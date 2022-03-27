Стало известно, кто из пожилых россиян получит до 2 тысяч 28 марта

В России с понедельника, 28 марта, некоторые группы пенсионеров начнут получать выплаты от региональной соцзащиты. Средства будут поступать на банковские карты некоторых пожилых граждан.

Выплаты будут приходить только тем россиянам, которые имеют официальное звание ветерана труда. Данная категория граждан имеет право на отдельные от пенсии зачисления.

Как сообщил PRIMPRESS, в Москве доплачивают по 1149 рублей в месяц, а в Челябинской области с этого года размер прибавки увеличен до 1508 рублей ежемесячно.

Кроме того, со следующей недели выплаты начнут получать граждане из числа «детей войны», то есть родившиеся с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года. Такие граждане дополнительно получат от 500 до 800 рублей в месяц. Отметим, что одна выплата не исключает другой, так что пенсионеры могут получить около 2 тысяч рублей.

Также отмечается, что выплаты положены пожилым гражданам сразу по двум категориям. Поэтому каждый, кто входит в них, может получать ежемесячно почти 2 тысячи рублей.

Напомним, в апреле российские пенсионеры могут получить дополнительные 2,2 тысячи рублей к своей пенсии. Для этого им необходимо иметь при себе определенную справку. Получить дополнительные средства к пенсии могут те граждане преклонного возраста, которые имеют на иждивении несовершеннолетних детей, а также граждан до 23 лет, получающих образование. Если ребенок не достиг 18-летия, никаких справок и иных документов не потребуется. При этом живущие за рубежом пожилые граждане России продолжат получать свои пенсии в полном объеме.

Кроме того, с апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 8,6%, это решение затронет 4 млн получателей социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Ранее индексация пенсий была проведена для гражданских неработающих и военных пенсионеров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Пенсионный фонд России предлагает обязать информировать граждан о состоянии счетов накопительной пенсии, находящихся в негосударственных фондах. Многие россияне не обращаются за выплатами, потому что даже не знают о том, что у них есть накопительная пенсия, а по достижению определенного возраста можно ею воспользоваться.