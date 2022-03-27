Двое детей заблудились ночью у Ладожского озера

Среди ночи на льду Ладожского озера в Ленинградской области заблудились четверо человек, среди которых были дети. На помощь им пришли спасатели.

Заблудившихся обнаружили в субботу, 26 марта, возле деревни Кобона. Подробности рассказали в группе «Аварийно-спасательная служба ЛО» соцсети «ВКонтакте».

«Заблудились четверо человек, двое из которых дети», — говорится в сообщении.

Заблудившихся отыскали специалисты поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга. Взрослых и детей благополучно доставили их на берег.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели деблокировали пострадавшего в ДТП в Приозерском районе. Всего в тушении транспортного средства пожара участвовали четыре человека и одна единица техники.