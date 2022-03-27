Келли Шихан: Европе грозит климатическая катастрофа из-за перехода на американский газ

Келли Шихан: Европе грозит климатическая катастрофа из-за перехода на американский газ
Европе грозит климатическая катастрофа из-за перехода на американский газ. Фото: Pixabay

В случае, если страны Европы, действительно, перейдут с российского на американский газ, может произойти глобальная климатическая катастрофа, считает старший директор по энергетическим кампаниям экологической организации Sierra Club Келли Шихан.

Европа рискует довести все до экологической катастрофы, если полностью перейдет на американский газ, подчеркнула Шихан. По ее мнению, дополнительная поставка европейским странам 15 миллиардов кубометров сжиженного природного газа из США, а также последующее за этим увеличение поставок до 50 миллиардов кубов в год могут привести к продлению отказа от ископаемых видов топлива на долгие годы. Об этом пишет The Guardian.

Шихан предостерегла, что в случае разрешения на расширение новых мощностей по экспорту газа из США в страны Европы может установить многие годы зависимости от рискованного ископаемого топлива. Это в свою очередь может также привести к катастрофе для климата и для даже сейчас перегруженных сообществ побережья Персидского залива, заключила эксперт.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Жозеп Боррель предположил, сколько времени понадобится Евросоюзу, чтобы отказаться от российского газа.

газ поставка газа Россия США экологическая катастрофа


 

Новости партнеров
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
Глава Еврокомиссии: европейцы заплатят цену за меры против России
Глава Еврокомиссии: европейцы заплатят цену за меры против России
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
Ещё на Gazeta.SPb
Келли Шихан: Европе грозит климатическая катастрофа из-за перехода на ...
Жозеп Боррель: в течение двух лет ЕС может отказаться от российского газа
Ученые назвали первый признак, который может свидетельствовать о болезни ...
Из-за дефицита витамина B12 в организме можно частично ослепнуть и потерять ...
Эксперт допустил, что доллар с лидирующих позиций может сдвинуть масштабный ...
Путин и Эрдоган договорились, что новый раунд переговоров России и Украины ...
Мантуров: перестройка логистических цепочек может занять от 3 до 6 месяцев
В Смольном рассказали, что ажиотажный спрос на продукцию в Петербурге снижается