Келли Шихан: Европе грозит климатическая катастрофа из-за перехода на американский газ

В случае, если страны Европы, действительно, перейдут с российского на американский газ, может произойти глобальная климатическая катастрофа, считает старший директор по энергетическим кампаниям экологической организации Sierra Club Келли Шихан.

Европа рискует довести все до экологической катастрофы, если полностью перейдет на американский газ, подчеркнула Шихан. По ее мнению, дополнительная поставка европейским странам 15 миллиардов кубометров сжиженного природного газа из США, а также последующее за этим увеличение поставок до 50 миллиардов кубов в год могут привести к продлению отказа от ископаемых видов топлива на долгие годы. Об этом пишет The Guardian.

Шихан предостерегла, что в случае разрешения на расширение новых мощностей по экспорту газа из США в страны Европы может установить многие годы зависимости от рискованного ископаемого топлива. Это в свою очередь может также привести к катастрофе для климата и для даже сейчас перегруженных сообществ побережья Персидского залива, заключила эксперт.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Жозеп Боррель предположил, сколько времени понадобится Евросоюзу, чтобы отказаться от российского газа.