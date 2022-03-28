Специалисты починили лопнувшую трубу на Пражской улице

Ремонтные работы на Пражской улице по устранению неполадок с лопнувшей трубой завершены.

Специалисты починили трубу на Пражской, недалеко от дома 44, — там случился ночной прорыв кипятка. Об этом сообщает «78.ru» со ссылкой на АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

В рамках проведенных работ было заменено более девяти метров трубопровода, а также проведена диагностика и подключение нового участок.

Трубу с кипятком прорвало 27 марта ночью на пересечении улиц Турку и Пражской. В результате кипяток вырвался наружу и все вокруг заволокло паром. При этом отмечается, что в зоне прорыва стояло несколько машин без видимых признаков повреждений.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 1 марта поздним вечером на Московском проспекте в Санкт-Петербурге прорвало трубу. Проезжая часть оказалась полностью залита водой.