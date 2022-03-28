Ночью на улице Красных Партизан сгорела баня

Ночью на улице Красных Партизан сгорела баня
Информации о пострадавших не поступало. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

В ночь на 28 марта в Красносельском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 00:47 мск. На улице Красных Партизан, 6, полностью сгорела рубленная баня размером 3х5 метров.

Справиться с огнем удалось в 01:28 мск, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара привлекалось три единицы техники и 13 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще один смертельный пожар случился сегодня на улице Тамбасова. Огонь охватил четырехкомнатную квартиру.

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