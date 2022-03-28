Школьница из Петербурга выпила водки с друзьями и попала в больницу

Школьница из Петербурга выпила водки с друзьями и попала в больницу
Пострадавшую госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Невском районе Петербурга школьница попала в больницу с отравлением.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 26 марта из квартиры дома по улице Шотмана с острым пероральным отравлением этанолом тяжелой степени в тяжелом состоянии госпитализирована 15-летняя школьница. До этого она пила водку с друзьями.

Известно, что семья девочки на учете не состоит.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге госпитализировали отравившуюся таблетками трехлетнюю девочку. По предварительным данным, малышка, оставшаяся без присмотра, съела около десяти таблеток для лечения артериальной гипертензии.

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