Школьница из Петербурга выпила водки с друзьями и попала в больницу

В Невском районе Петербурга школьница попала в больницу с отравлением.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 26 марта из квартиры дома по улице Шотмана с острым пероральным отравлением этанолом тяжелой степени в тяжелом состоянии госпитализирована 15-летняя школьница. До этого она пила водку с друзьями.

Известно, что семья девочки на учете не состоит.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге госпитализировали отравившуюся таблетками трехлетнюю девочку. По предварительным данным, малышка, оставшаяся без присмотра, съела около десяти таблеток для лечения артериальной гипертензии.