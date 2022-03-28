«Оскар»-2022: первая награда Уилла Смита и очередные успехи Netflix

Рекорд по количеству номинаций принадлежит Netflix и его «Власти пса». Фото: Pixabay

Рекорд по количеству номинаций принадлежит Netflix и его «Власти пса». Фото: Pixabay

Стали известны обладатели кинопремии «Оскар». По итогам 94-й церемонии, проходившей в Лос-Анджелесе, лучшим стал фильм «CODA: Ребенок глухих родителей».

На французскую ленту, взявшую главный приз, Apple TV+ потратил 25 миллионов долларов. Это адаптация другой кинокартины, вышедшей несколько лет назад. Работа получила статуэтку не только как лучший фильм. «Оскаром» также отмечены сценарий драмы и мужская роль второго плана (Трой Коцур).

Коцур стал первым обладателем престижной награды среди слабослышащих. В фильме он предстал в образе глухого рыбака, воспитывающего дочь без проблем со слухом. Он уже известен своим участием в других кинофильмах в качестве актера. Кроме того, на его счету одна режиссерская работа.

Рекорд по количеству номинаций принадлежит Netflix и его «Власти пса», что позволило фильму попасть в число самых заметных работ церемонии. Правда, получить заветную награду ему удалось лишь за режиссуру. Джейн Кэмпион – третья женщина-режиссер, получившая «Оскара» за историю церемонии.

Еще один фильм, популярной во всем мире, компании «Нэтфликс», «Армия мертвецов» Зака Снайдера, забрала приз зрительских симпатий. Кроме лучшего фильма пользователи «Твиттера» выбрали самую удачную сцену – это момент с Флэшем в «Лиге справедливости» Зака Снайдера.

Мировая знаменитость Уилл Смит наконец-то получил долгожданную статуэтку за участие в фильме «Король Ричард». Одним из его конкурентов стал популярный сегодня Бенедикт Камбербэтч.

Актрисой, успехи которой отметили «Оскаром», стала Джессика Честейн за съемки в «Глаза Тэмми Фэй». Ей приходилось обновлять косметику каждые 4 часа, и усилия художника оказались не напрасны. Приз за лучший грим достался фильму, в котором играла актриса.

Фильм «Дюна» Дени Вильнёва получил наибольшее количество призов из возможных, а именно, шесть из десяти.