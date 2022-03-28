Суд вынес приговор девушке, сфотографировавшейся в полуобнаженном виде на фоне Исаакиевского собора

Девушка выложила фотографии в один из мессенджеров. Фото: Baltphoto

Девушка выложила фотографии в один из мессенджеров. Фото: Baltphoto

Виновной назначили 180 часов обязательных работ.

Ирина Волкова сфотографировалась в нижнем белье на фоне Исаакиевского собора в Петербурге летом в 2020 году. Вскоре после неприличной фотосессии было заведено уголовное дело. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Молодую девушку, разместившую непристойные фотографии в Сети, признали виновной по статье «Оскорбление чувств верующих». Сама Ирина полностью признала свою вину.

Октябрьский суд Северной столицы не стал избирать ей меру пресечения в конце октября прошлого года. Кроме того, следствие просило о запрете определенных действий. Прокурор же считал, что для этого нет оснований.

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