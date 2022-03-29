Утренние пробки в Петербурге пробки достигли 4 баллов

Утром во вторник в Петербурге образовались пробки. Большинство заторов связаны с ДТП.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», утром 29 марта пробки оцениваются в 4 балла.

Такая дорожная ситуация останется стабильной в ближайшие часы. Как обычно пробки образовались в центре Петербурга. Заторы наблюдаются на Обводном канале, у Московского вокзала, затруднен проезд у станции метро «Гостиный двор», «Сенная площадь».

«Покраснел» перекресток на площади Восстания у Московского вокзала.

Трудно проехать на проспекте Непокоренных, 2-м Муринском проспекте, проспектах Энгельса и Испытателей. Пробка образовалсь на Планерной улице.

На юге Петербурга «покраснели» Витебский и Московский проспекты, сложная дорожная ситуация на Благодатной улице и Московском шоссе. Пробки на проспекте Стачек и Петергофском шоссе.

На КАД как обычно «красные» съезды из Кудрово и Мурино.

На севере города пробки скопились на проспекте Энгельса, площади Мужества, а также на ЦДМ.

На юге трудно проехать на Народной улице, проспекте Большевиков и Дальневосточном проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 9 августа в Петербурге ограничат движение по трем улицам.