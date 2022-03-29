Квартира вся в крови: на Большом проспекте В.О. найден труп петербурженки

В Василеостровском районе Петербурга найдено тело женщины в крови.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 28 марта, вечером, в полицию обратилась горожанка. Она рассказала оперативникам, что не видела свою соседку вот уже несколько дней. Кроме того, приятельница из квартиры дома №90 Большого проспекта В.О. давно уже не подходит к телефонной трубке.

Было решено вскрывать дверь в квартиру. Когда стражи порядка вошли, то увидели труп и квартиру в крови.

Тело 55-летней женщины с телесными повреждениями лежало в комнате. У гражданки была ушибленная рана лба и следы кровотечения из носа.

Когда дверь вскрывали, то установили, что она была закрыта изнутри, ключ был вставлен в замок. При этом, порядок в квартире не нарушен. Тело доставили в морг, чтобы выяснить причину смерти петербурженки.

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