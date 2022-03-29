«Теплосеть» назвала улицы Василеостровского района, где из-за испытаний отключат воду

В зоне испытаний прекратится подача горячей воды.

Об этом во вторник, 29 марта, сообщает пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

30 марта «Теплосеть» проведет испытания на максимальную температуру теплоносителя в Василеостровском районе Северной столицы. Это необходимо сделать в отопительный период. В связи с этим потребителей на время лишат горячей воды. Отопление же будет осуществляться в обычном режиме.

Отмечается, что в зону района входят более 230 километров тепловых сетей, которые проходят по следующим улицам:

Детская, Опочинина, Шевченко, Канареечная, Гаванская, Весельная, Карташихина, Наличная, Парусная, Кораблестроителей, Нахимова, Боцманская, Капитанская, Каховского, Уральская, Челюскина, Железноводская, Одоевского, Беринга, Вадима Шефнера, Александра Грина; 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, Кадетская, Кожевенная линии; проспекты Большой, Средний, Малый, Среднегаванский; переулки Тучков, Волховский; проезды Галерный, Адмиральский; Шкиперский проток, бульвар Вилькицкий и Головнина; площади Морской Славы, Прибалтийская и Собчака.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Московский проспект залило водой после ночного прорыва трубы.