Утренние пробки в Петербурге пробки достигли 4 баллов

Утренние пробки в Петербурге пробки достигли 4 баллов
Дорожная ситуация утром 30 марта. Фото: скриншот Яндекс.Пробки

Утром в среду в Петербурге образовались пробки. Большинство заторов связаны с ДТП.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», утром 30 марта пробки оцениваются в 4 балла.

Такая дорожная ситуация останется стабильной в ближайшие часы. Как обычно пробки образовались в центре Петербурга. Заторы наблюдаются на Обводном канале, у Московского вокзала, затруднен проезд у станции метро «Гостиный двор», «Сенная площадь».

Пробки образовались на проспекте Непокоренных, 2-м Муринском проспекте, проспектах Энгельса и Испытателей. Затруднено движение на Кантемировской улице вблизи со станцией метро «Лесная», такая же ситуация у метро «Площадь Мужества».На юге Петербурга «покраснели» Витебский и Московский проспекты, пробки на Благодатной улице и Московском шоссе. Сложная дорожная ситуация на проспектах Славы, Стачек и Петергофском шоссе. Затруднено движение у станции метро «Московская».

На КАД как обычно «красные» съезды из Кудрово и Мурино.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 9 августа в Петербурге ограничат движение по трем улицам.

Ася Воронова, Gazeta.SPb
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