Финская VR возобновляет прием поездов из России

Финская VR возобновляет прием поездов из России
Финская VR Transpoint возобновляет прием поездов из России. Фото: unsplash

Финская компания VR Transpoint, занимающаяся грузоперевозками, возобновляет прием поездов из РФ с 30 марта. Об этом сообщается на сайте компании.

Напомним, с 27 марта компания приостановила прием поездов из России.

РЖД в свою очередь прекратили отправку грузов в направлении Финляндии 26 марта. Это было связано с тем, что 24 марта Великобритания ввела санкции против 59 физических лиц и предприятий России, в том числе против компании «Российские железные дороги».

«Согласно уточнению, полученному от британских властей, санкции, о которых идет речь, не затрагивают соглашения, заключенные VR. Грузоперевозки на восточном направлении [с Россией] возобновятся 30 марта», — сообщается в новом заявлении финской компании.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ОАО «Российские железные дороги» пообещали постараться не допустить повышения цен на пассажирские билеты в этом году. Об этом заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров. По его словам, компания считает важным сохранить без удорожания стоимость билетов.

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