Из горящей квартиры-студии на Богатырском проспекте госпитализирован мужчина

Мужчина пострадал в пожаре на Богатырском проспекте. Фото: Яндекс панорамы

Мужчина пострадал в пожаре на Богатырском проспекте. Фото: Яндекс панорамы

На месте пожара в Приморском районе Петербурга обнаружен пострадавший мужчина.

В пресс-службе главного управления МЧС по городу сообщили 30 марта, в среду, что потерпевшего пришлось госпитализировать в медицинское учреждение.

Очевидцы пожара в доме №58 корпуса 6 по Богатырскому проспекту вызвали пожарных в 17:13. В 28-метровой квартире-студии горела обстановка. Огонь распространился на площади 15 квадратных метров.

На борьбу с пожаром направили 12 человек личного состава и три единицы техники. Через 20 минут, к 17:35 огонь удалось локализовать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что гражданка в состоянии алкогольного опьянения не удержалась и рухнула с пожарной лестницы на 3-м Рабфаковском переулке в Петербурге. Пострадавшую госпитализировали в НИИ имени Джанелидзе.