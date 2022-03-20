Женщина сломала позвоночник и обе пятки при падении с пожарной лестницы на 3-м Рабфаковском

Женщина сломала пятки, когда рухнула с пожарной лестницы. Фото: pixabay

Женщина сломала пятки, когда рухнула с пожарной лестницы. Фото: pixabay

Потерпевшая пролетала семь метров вниз.

Гражданка в состоянии алкогольного опьянения не удержалась и рухнула с пожарной лестницы на 3-м Рабфаковском переулке в Петербурге. Пострадавшую госпитализировали в НИИ имени Джанелидзе, передают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

Петербурженка упала с высоты семи метров в Невском районе Северной столицы. Инцидент случился в воскресенье, 20 марта, примерно в 18:30 3-м Рабфаковском переулке в доме 5.

Горожанке врачи диагностировали перелом позвоночника и переломы обоих пяточных костей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в частном детском саду Ленинградской области ребенок сломал затылочную кость. Всеволожская городская прокуратура организована проверку по факту травмирования ребенка в частном детском саду микрорайона Южный в Ленинградской области.