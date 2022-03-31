В Приозерском районе вспыхнул частный дом

В ночь на 31 марта в Приозерском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 02:28 мск.

В поселке Мичуринское горел частный дом на площади 84 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону.

На месте происшествия работала дежурная смена 143 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники.

Справиться с огнем удалось в 03:42 мск. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще один смертельный пожар случился сегодня на улице Тамбасова. Огонь охватил четырехкомнатную квартиру.