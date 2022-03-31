Трое на «Десятке» решили урегулировать конфликт с помощью оружия на Думской

Стрельба произошла на Думской улице. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

Стрельба произошла на Думской улице. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

В отношении 31-летнего стрелка возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Подозреваемый в хулиганской стрельбе на Думской улице, как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, задержан.

Выяснилось, что 30 марта, примерно в 2 часа ночи в центре Петербурга случился групповой конфликт. Ссора не обошлась без применения оружия.

Посетителей одного из баров не устраивало, что из автомобиля ВАЗ-2110 слишком громко звучала музыка. Тогда один из пассажиров «Десятки» сделал несколько выстрелов из травматического пистолета. После этого троица уехала с места происшествия.

Стражи порядка выяснили, что стрелял 31-летний житель Ленинградской области.

К слову, из больниц по данному факту в полицию сообщений не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что отмечавшего покупку автомобиля россиянина застрелили в баре.