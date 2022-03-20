Отмечавшего покупку автомобиля россиянина застрелили в баре

Отмечавшего покупку автомобиля россиянина застрелили в баре
Подозреваемый сбежал. Фото: Pixabay

Москвич хотел «обмыть» покупку.

В столице горожанин приобрел новую машину. Вместе с друзьями он собирался отпраздновать это событие. Однако мероприятие кончилось драмой. Обладателя нового авто застрелили в результате внезапной ссоры. Все случилось у бара на востоке Москвы. Стрелок же скрылся.

ЧП произошло в воскресенье, 20 марта. По информации «Известий», стреляли на улице Рудневка.

Отмечается, что изначально компания приятелей гудела в баре, затем мужчины поругались. Словесная перепалка переросла в более серьезную стычку. У одного из гулявших оказался с собой пистолет, он выстрелил и убил хозяина автомобиля.

После этого преступник сбежал. Сейчас его ищут. К месту случившегося вызвали страж порядка. Правоохранители нашли недалеко от трупа пять гильз от пистолета, сообщает РЕН ТВ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что газель, задевшая припаркованный грузовик на Софийской, убила мужчину и покалечила автоледи.

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