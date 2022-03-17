Газель, задевшая припаркованный грузовик на Софийской, убила мужчину и покалечила автоледи

Газель, задевшая припаркованный грузовик на Софийской, убила мужчину и покалечила автоледи
В ДТП скончался мужчина. Фото: "Яндекс панорамы"

Смертельное ДТП произошло во Фрунзенском районе Петербурга.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 16 марта, днем, на Софийской улице 57-летний мужчина за рулем «Газели» не справился с управлением. Автомобилист влетел в припаркованный грузовик, остановившийся из-за технической неисправности.

После этого «Газель» врезалась в силовое ограждение, а затем столкнулась с автомобилями «Субару Легаси» под управлением 46-летней женщины и с «Фольксвагеном Пассат», за рулем которого сидела 49-летняя автоледи.

В итоге в результате ДТП скончался водитель «Газели». Он погиб прямо на месте аварии. Помимо этого, в НИИ скорой помощи была доставлена женщина, управлявшая «Субару». Другие участники аварии не пострадали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ДТП со столбом у метро «Электросила» погиб водитель каршеринга.

дтп новости СПб происшествие софийская улица фрунзенский район


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
«Сосед дерется с неизвестным, который ранил его ножом»: в ...
ФАС начала проверки цепочек поставок сахара в России
Китай сообщил, что выступает против санкций США в отношении России
«Порш Каен» влетел в автоледи на «Мазде» с лоптуным ...
Минпромторг заверил россиян, что средства бытовой химии не исчезнут с полок ...
Газель, задевшая припаркованный грузовик на Софийской, убила мужчину и ...
Мужчина, сломавший возлюбленной плечо в салоне автомобиля, задержан на ...
По трассе М-11 за год проехали более 6 млн абонентов МегаФона