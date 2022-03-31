Девочки рассказали главврачу психбольницы в Петербурге об изнасилованиях

Девочки рассказали главврачу психбольницы в Петербурге об изнасилованиях
Девочки рассказали главврачу об изнасилованиях. Фото: Baltphoto

16-летняя и 15-летняя пациентки пожаловалась на изнасилование.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 30 марта, в среду, в правоохранительные органы поступило сообщение от главного врача психиатрической больницы.

Так, две молодые пациентки поделились с доктором сокровенным. По словам девочек 2005 и 2006 годов рождения их изнасиловали.

16-летняя пострадавшая рассказала, что ее изнасиловал неизвестный в поселке Парголово около полутора месяцев назад. 15-летняя же девочка сообщила об изнасиловании в городе Хабаровск еще в 2020 году молодым человеком 2004 года рождения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Выборгском районе произошло групповое изнасилование молодой девушки. Пострадавшая в коме.

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