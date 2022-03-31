Из Первого МЕДа в Петербурге эвакуировали 100 человек

100 человек вывели из здания университета. Фото: pixabay

100 человек вывели из здания университета. Фото: pixabay

В Северной столице из Первого медицинского университета, расположенного на улице Льва Толстого, в доме №6-8, пришлось эвакуировать 100 человек.

Как сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ в четверг, 31 марта, в отделении переливания крови сработала ложная сигнализация.

В Петербургском государственном медицинском университете имени академика И.П. Павлова прошла эвакуация. По какой-то причине сработала ложная система сигнализации. Это произошло в отделении переливания крови.

Из-за инцидента здание пришлось покинуть сотне человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Восстания провели экстренную эвакуацию из-за вспыхнувшего в здании офиса. Спасатели боролись с огнем в одном из зданий Центрального района.