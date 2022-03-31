На проспекте Медиков остановлено движение троллейбусов из-за оборванных проводов

В Петроградском районе Петербурга произошел дорожно-транспортный инцидент.

Как сообщает 78.ru, в четверг, 31 марта, в Северной столице на проспекте Медиков оборвались электропровода. В связи с этим на некоторое время было остановлено движение троллейбусов №31 на Петроградской стороне.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель Mitsubishi погиб в двойном дорожно-транспортном происшествии на Киевском шоссе. Водитель 1995 года рождения за рулем Mercedes врезался в автомобиль Mitsubishi, стоящий на проезжей части после ДТП. В результате случившегося 45-летний водитель японского авто скончался на месте аварии.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что устроивший смертельное ДТП на набережной Смоленки пьяный водитель задержан. В результате ДТП скончалась пассажирка Skoda Octavia 1990 года рождения. Еще один пассажир был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытым перелом 3-5 ребер справа.