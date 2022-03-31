Пострадавшая при квартирном пожаре в Шушарах скончалась

Петербургские спасатели сообщили о смерти женщины, пострадавшей при квартирном пожаре в Шушарах.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу, из загоревшейся квартиры на Школьной улицы, 14, была эвакуирована женщина. Сообщалось, что она пострадала и была госпитализирована в больницу. По уточненным данным, врачи скорой помощи констатировали смерть женщины.

Экстренные службы были вызваны к месту происшествия в 19 часов. Возгорание началось на кухне двухкомнатной квартиры. Огонь распространился по 5 квадратным метрам обстановки. С пожаром справились за полчаса.

На месте происшествия работали 17 человек личного состава и четыре единицы техники. Причины пожара выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что при квартирном пожаре в Шушарах пострадала женщина.