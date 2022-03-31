При квартирном пожаре в Шушарах пострадала женщина

В Шушарах потушили квартирный пожар, при котором пострадала одна женщина. Ее госпитализировали.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, пожар произошел в квартире на Школьной улице, дом 14, в Шушарах. Экстренные службы вызвали к месту происшествия в 19 часов.

Возгорание началось на кухне двухкомнатной квартиры. Огонь распространился по 5 квадратным метрам обстановки. С пожаром справились за полчаса.

Сотрудники МЧС эвакуировали из загоревшейся квартиры женщину. Она пострадала и была госпитализирована в больницу.

На месте происшествия работали 17 человек личного состава и четыре единицы техники. Причины пожара выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что из Первого МЕДа в Петербурге эвакуировали 100 человек.