В Петербурге задержали группу аферисток, разводивших состоятельных мужчин на деньги

В Петербурге пресечена деятельность группы аферистов: от имени девушек они организовывали свидания с мужчинами в ресторанах. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, рестораны на самом деле были «фейковыми», юные участницы группы прикидывались богатыми, их специально привозили в «рестораны» на автомобилях премиум-класса.

По предварительным данным, злоумышленники создавали аккаунты на популярных сайтах знакомств. Там они подыскивали состоятельных клиентов. «Рестораны» располагались в нежилых помещениях на Набережной канала Грибоедова и на 4-й Советской улице, кухни там не было. На встречах клиенты заказывали элитные блюда, расплачивались за них. Далее девушки говорили о срочных делах, переносили встречу и уезжали. Клиентов заносили в черный список. Деньги, полученные от доверчивых романтиков, похищали.

Сотрудники угрозыска установили предполагаемых организаторов группы и ее участников. «Группа отличалась строгой иерархией и распределением ролей. Кроме лидеров в ее состав входили администраторы псевдоресторанов, которые контролировали безопасность свиданий и вели бухгалтерию. Несколько человек выполняли функции менеджеров. Регистрацией на сайтах знакомств, поиском клиентов и виртуальным общением с ними занимались так называемые переписчики. Также в криминальной схеме были задействованы водители», — рассказала Ирина Волк.

Группа аферистов «развлекалась» так в Петербурге два с половиной года. В день на их уловки попадались до 25 клиентов.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ. Полицейские установили и задержали десятерых подозреваемых, среди которых несовершеннолетние девушки. Один фигурант находится под домашним арестом, в отношении девятерых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении