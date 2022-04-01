На «Тотальный диктант» в Петербурге ожидают более 6 тысяч участников

В Петербурге принять участие в «Тотальном диктанте» смогут более 6 тысяч человек, будут работать более ста площадок. Как сообщает Peterburg2, мероприятие состоится 9 апреля, начало в 14:00.
Среди чтецов — Николай Цискаридзе, Ольга Кравцова, Светлана Сурганова, Дмитрий Хрусталёв, Денис Потехин и другие.
Написать диктакт можно очно, онлайн и удаленно из дома. Мероприятие пройдет в вузах, библиотеках, коворкингах, общественны пространствах, музеях.
В прошлом году в акции приняло участие более 5 тысяч петербуржцев, в 2019 был рекорд — 11 тысяч человек.
Церемония награждения отличников пройдет на площадке «Россия — Моя история».