В Театре Российской армии зритель разбился насмерть, упав с балкона на женщину

Мужчина потерял равновесие и упал с балкона. Фото: pixabay.com

Мужчина потерял равновесие и упал с балкона. Фото: pixabay.com

В Театре Российской армии в Москве после концерта Сергея Трофимова погиб зритель — он потерял равновесие и упал с балкона на женщину, находившуюся внизу.

Как передает РИА Новости, мужчина погиб, женщину госпитализировали.

«Да, такое, к сожалению, случилось. Сейчас идет разбирательство», — сообщили в театре.

Помещение было арендовано, концерт отношения к театру не имеет.

Ранее сообщалос, что компания Disney приостановила показ всех своих фильмов в кинотеатрах России. В компании уточнили, что приостановка коснется в том числе предстоящего «Я краснею» от Pixar.