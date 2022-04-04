На Невском неизвестный вонзил нож в живот мужчине

Полиция разыскивает мужчину, ударившего ножом прохожего в самом центре Петербурга.

Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел накануне около 8:20 у дома №87 по Невскому проспекту. Неизвестный мужчина ударил ножом 35-летнего гражданина, а после скрылся.

Пострадавшего увезли на скорой в Мариинскую больницу. Он госпитализирован с колото-резаными ранениями грудной клетки и шеи, а также левосторонним пневмотораксом. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

По записям с камер видеонаблюдения правоохранители выяснили, что нападавшему 40-45 лет на вид, рост 170-180 сантиметров. Он был одет в черную куртку, черные брюки, черную шапку и коричневый свитер. Шел с дорожной сумкой.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что конфликт покупателей в «Магните» в Колпино закончился стрельбой.